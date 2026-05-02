Teknoloji bağımlılığına karşı evcil hayvan önerisi

Kayseri'de 10 yıldır petshop sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Kocabaş, tablet ve telefon bağımlılığı bulunan çocuklar için ailelere evcil hayvan sahiplenilmesi önerisinde bulundu.

Günümüz çocuklarının ekranlarda fazla vakit geçirmesinin olumsuz etkisi tüm uyarılara rağmen artmaya devam ediyor. Çocukların sorumluluk ve merhamet duygularının gelişmesine katkı sağlayan ve evcil hayvanların önemine değinen Mehmet Kocabaş, "Günümüz teknoloji çağı ve çocukların buna ayak uydurması kaçınılmaz. Ancak artık neredeyse yeni doğan çocukların bile eline tablet veriliyor. Bu durum yerine, çocukların ilgilenebileceği evcil hayvanlara yönlendirilmesi daha faydalı olur. Aileler, tablet ve telefon yerine çocuklarına sorumluluk alabilecekleri bir canlı hediye edebilir. Kedi, köpek, kuş ya da hamster gibi hayvanlar çocukların hem gelişimine katkı sağlar hem de teknolojiye olan bağımlılıklarını azaltabilir" dedi. - KAYSERİ

