Tekman'da Yoğun Sis ve Soğuk Hava Trafiği Zorlaştırıyor

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sis araç ve yaya trafiğini olumsuz olarak etkiliyor.

Tekman'da etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk hava ve sise bıraktı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede araç trafiği güçlükle yapılabiliyor.

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede sis ve buzlanma hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. - ERZURUM