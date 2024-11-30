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Tekman'da Yoğun Sis ve Soğuk Hava Trafiği Zorlaştırıyor

Tekman'da Yoğun Sis ve Soğuk Hava Trafiği Zorlaştırıyor
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Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan yoğun sis, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar inmiş durumda.

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sis araç ve yaya trafiğini olumsuz olarak etkiliyor.

Tekman'da etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk hava ve sise bıraktı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede araç trafiği güçlükle yapılabiliyor.

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede sis ve buzlanma hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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