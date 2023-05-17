Tekkeköy'de beton köprü ile ulaşım kolaylaşacak

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kirazlık ve İstiklal Mahallelerini birbirine bağlayacak beton köprünün yapımı sürüyor.

İlçede yaptığı ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Tekkeköy Belediyesi, Cemal Yeşilyurt Bulvarı Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kirazlık'ta bulunan demir köprünün 6 günlük çalışmayla yeni yerine taşınmasının ardından aynı yerde bir beton köprü yapımı ile çalışmalar devam ediyor. Ulaşım daha konforlu hale getirilmesi adına yapılan çalışmalarda köprü ayaklarının yapımı için demir bağlama ve kalıp hazırlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Kirazlık Köprümüzün yapımı tüm hızıyla sürüyor. 3,5 kilometre uzunluğundaki prestij bulvarlarımızdan biri olacak Cemal Yeşilyurt Bulvarımızın geçişlerini sağlayacak köprümüz, vatandaşlarımıza daha güvenli bir köprüde daha hızlı ulaşım imkanı sağlayacak. Bu konuda tüm özveriyi ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ilçemizdeki daha birçok çalışmanın talimatını verip yakından takip ettiği için ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN