Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da maaşını az bulan belediye işçileri eylem yaptı

Tekirdağ'da maaşını az bulan belediye işçileri eylem yaptı

TEKİRDAĞ - Maaşını az bulan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışanları eylem yaparak, maaşların iyileştirme talebinde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni binasının önünde bir araya gelen belediyeye bağlı çalışanlar, maaşlarının az olduğunu savunarak maaşlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Belediye binası önünde toplanan yaklaşık 300 çalışan hep bir ağızdan çeşitli sloganlar atarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a seslendi. Maaşları iyileştirilmediği sürece eylemlerine devam edeceklerini ifade eden işçiler, basın açıklamasından sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

"Endişeleri var"

İşçiler adına açıklamada bulunan DİSK Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, "Biraz önce başkanımızla görüştük. Durumu olabildiğince net, açık bir şekilde hem ülkedeki durumu hem de Tekirdağ'daki durumu çok açık bir dille ifade ettik. Bugün itibariyle alınan ücretler, karşılaştırmalar, yemek, yol sizlerin çok zor durumda olduğunu, bu noktada belediyenin de buraya el atması gerektiğini, vicdani bir yaklaşımda bulunması gerektiğini çok açık bir dille ifade ettik. Yine bununla birlikte arkadaşlarımızın yatırım yapmak, ya da herhangi bir şey almak bir yana dursun, çocuklarının geleceği ile ilgili, ay sonunu getiremeyen, ekmekleri aşlarıyla ilgili günün geçirmek ile ilgili endişeleri var. Bu mesele sadece budur. Buradan algılayın dedik. Bu maaş, ücret meselesini gayet net ifade ettik. Bugün itibari ile hepimizin çok zor durumda olduğunu kendileri de görüyor" dedi.

"Belediyeleriniz ile bir çalışma yürütün"

Çalışkan açıklamasının devamında, "Bizim tek bir isteğimiz ve talebimiz var. Ay sonunu getirecek insani bir ücrete kavuşmak. Önümüzdeki günlerde zaten bir heyet CHP ile bir görüşmede yapacak. Yani genel bir görüşme ülkenin bu durumunu görün ve buna göre belediyeleriniz ile bir çalışma yürütün diye" diye konuştu.