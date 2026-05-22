Tekirdağ'da bayramlaşma programı

Tekirdağ Valiliği'nce düzenlenen bayramlaşma programında Vali Recep Soytürk, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Soytürk, bayram süresince güvenlik tedbirlerinin tam olduğunu belirterek herkese huzurlu bir bayram diledi.

Tekirdağ Valiliği'nce bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başta olmak üzere protokol üyeleri, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Davetlilerle tek tek bayramlaşan Vali Soytürk, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Soytürk, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm kurumların görev başında olacağını söyledi.

Bayram tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soytürk, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin sahada aktif şekilde görev yapacağını belirterek, gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı özel günler olduğuna dikkat çeken Soytürk, vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirebilmesi için ilgili kurumların koordinasyon halinde çalışacağını kaydetti.

Soytürk açıklamasında, "Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
