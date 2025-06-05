Tekirdağ Vali Vekili Güler, Bayramda Görev Başındaki Polislere Ziyaret Gerçekleştirdi

Tekirdağ Vali Vekili Güler, Bayramda Görev Başındaki Polislere Ziyaret Gerçekleştirdi
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Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla Beyazköy Polis Uygulama Noktası'nı ziyaret etti. Güler, burada görevli polislerin bayramını kutlayarak, özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla Beyazköy Polis Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek, görev başındaki polislerle bayramlaştı.

Ziyarette görevli personelin bayramını tebrik eden Vali Vekili Mustafa Güler, özverili çalışmaları dolayısıyla emniyet mensuplarına teşekkür etti. Güler, "Bayram günlerinde de görevlerini büyük bir fedakarlıkla sürdüren güvenlik güçlerimize minnettarız. Görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Güler'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da eşlik etti. Heyet, uygulama noktasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra sahada görev yapan personelle kısa süre sohbet etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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