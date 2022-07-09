Tekirdağ sahilinde bayram tatili yoğunluğu - Haberler

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Tekirdağ sahilinde bayram tatili yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekirdağ sahilinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Tekirdağ'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Kurban Bayramını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahil yürüyüş alanlarında dolaşarak tatil fırsatını değerlendirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirip aile büyükleriyle bayramlaştıktan sonra sahillere akın etti. Sahil yürüyüş bandında dolaşan vatandaşlar, kentin uğrak noktalarından biri olan Rumeli İskelesini de ziyaret ederek, bu alanda telefonlarıyla selfie (özçekim) yaptı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Tekirdağ Kurban Yerel Haberler

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