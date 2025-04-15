Tekirdağ'da Yol Kenarına Dökülen Soğanlar Tepki Çekti
Tekirdağ'ın Muratlı-Süleymanpaşa yolu kenarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen çuvallar dolusu soğan, çevre sakinlerinin israf ve çevre kirliliği konusundaki tepkisini çekti. Vatandaşlar yetkililerin müdahale etmesini talep etti.
Tekirdağ Muratlı-Süleymanpaşa yolu kenarına dökülen çuvallar dolusu soğan, vatandaşların tepkisine sebep oldu.
Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından yol kenarına bırakılan soğanlar, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Cezaevini geçtikten sonra yolun kenarında rastlanan ve çuvallar içinde doğrudan toprağa dökülen soğanların uzun süredir orada olduğu öne sürüldü. Bölgeden geçen vatandaşlar, hem israfa hem de çevre kirliliğine tepki gösterdi.
"Bu kadar gıda çöpe gitmemeli" diyen vatandaşlar, yetkililerin konuya el atmasını istedi. Bazı vatandaşlar da sosyal medyada tepkilerini paylaştı. - TEKİRDAĞ