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Tekirdağ'da Suriyeliler, Esad Rejiminin Düşmesini Zafer Namazıyla Kutladı

Tekirdağ'da Suriyeliler, Esad Rejiminin Düşmesini Zafer Namazıyla Kutladı
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Tekirdağ'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin düşmesinin ardından Rüstempaşa Camii'nde toplu namaz kılarak zaferlerini kutladı. Akşam namazının ardından bayrak sallayarak sevinçlerini ifade eden Suriyeliler, Suriye'nin yeniden inşası için birlik çağrısı yaptı.

Tekirdağ'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin düşmesini Rüstempaşa Camii'nde akşam namazı sonrası zafer namazı kılarak kutladı. Suriyeliler, namazın ardından ellerindeki Türkiye ve Suriye bayraklarını sallayarak mutluluklarını dile getirdi.

Tekirdağ'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin düşmesiyle birlikte Rüstempaşa Camii'nde düzenlenen toplu namaz programında buluştu. Akşam namazı sonrası zafer namazı kılan Suriyeliler, ülkelerine dönme ve yeniden barış içinde yaşama temennilerini dile getirdi. Yapılan konuşmalarda zaferin birlik ve beraberlikle kazanıldığı vurgulanırken, savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası için güçlü bir irade gerektiğine dikkat çekildi. Namaz sonrasında katılımcılar, Türkiye ve Suriye bayraklarını sallayarak sevinçlerini ifade etti. Bazı Suriyeliler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Daha sonra meydana çıkan Suriyeliler, ellerindeki bayrakları sallayarak çeşitli sloganlar attı.

Cami çevresinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, etkinliğin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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