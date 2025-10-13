Tekirdağ'da Sokakta Fareler Yiyecek Bulundu, Vatandaşlar Tedirgin

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sokakta farelerin yiyecek yerken görüntülenmesi, vatandaşları tedirgin etti.

Hayrabolu ilçe merkezinde farelerin sokak ortasında yiyecekleri paylaşarak yediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sokak hayvanları için atılan yemek ve ekmekleri farelerin yediği görüldü.

Vatandaşlar, farelerin evlere girdiğini, sokakta yürümekten çekindiklerini ve korktuklarını belirtti. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bazıları ise olayı hayretle izledi.

İlyas Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, "Bu durum iyi niyetle yapılmış olabilir ama sağlık açısından oldukça sakıncalı. Fareler birçok hastalık taşıyabilir. Sokaklarda görülmeleri ve beslenmeleri hem insanlar hem de diğer hayvanlar için risk oluşturuyor. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ