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Tekirdağ'da Siber Suçlarla Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Siber Suçlarla Mücadele Etkinliği Düzenlendi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçların önlenmesi amacıyla düzenlediği etkinlikte öğrencilere siber güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konularında bilgi verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi kayıpların en aza indirilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir etkinlik düzenledi. Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan etkinlikte, öğrencilere çeşitli siber güvenlik konularında bilgi verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geliştirdiği SİBERAY programı çerçevesinde, öğrenciler güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı gibi önemli konularda bilgilendirildi. Programın amacı, gençleri siber suçlara karşı bilinçlendirmek ve internet kullanımlarını güvenli hale getirmek olarak belirtildi.

Yetkililer, gençlerin internet ortamında karşılaşabileceği tehlikeleri anlatırken, siber zorbalığın etkileri ve yasadışı bahis gibi risklerin öğrenciler üzerindeki muhtemel sonuçları hakkında da detaylı bilgiler sundu. Öğrenciler, sosyal medyada ve internet kullanımında daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı ve bilinçli bir internet kullanıcı olmanın önemi vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca, teknoloji bağımlılığının gençler üzerindeki olumsuz etkileri ele alınarak, öğrencilere bu konuda farkındalık kazandırmaya yönelik konuşmalar yapıldı. Siber suçlara karşı alınabilecek önlemler ve öğrencilerin günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken noktalar anlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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