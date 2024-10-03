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Tekirdağ'da Şehir Merkezinde Dolaşan Tilki Şaşkınlık Yarattı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tilkinin mahalle aralarında dolaşması vatandaşları şaşırttı. Ara sokaklarda rahatça gezinen tilki, çocuk parkında da görüntülendi.

Tekirdağ'da şehir merkezinde dolaşan tilki şaşırttı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tilkinin mahalle aralarında dolaştığı görüldü. Tilkiyi görenler hayrete düştü.

Olay, Muratlı'nın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle aralarında dolaşan ve en son bir çocuk parkında görülen tilki, bölge sakinlerini şaşırttı. Ara sokaklarda dolaşan tilkinin rahatlığı hayrete düşürürken, diğer yandan da tedirginliğe yol açtı.

Tilkinin gezintisi vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ'da Şehir Merkezinde Dolaşan Tilki Şaşkınlık Yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - Yerel

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