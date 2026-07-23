Tekirdağ Emniyeti Aydoğdu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mahalle buluşmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, şube müdürleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de katıldığı buluşmada mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi. Asayiş, narkotik ve trafik konularında değerlendirmelerde bulunulan programda vatandaşların güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, zehir tacirlerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Tekirdağ'ın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptıklarını belirten Turanlı, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak sorunları yerinde tespit etmeyi ve çözüm üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, mahalle buluşmalarıyla vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeye, güvenli bir Tekirdağ için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı