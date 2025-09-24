Haberler

Tekirdağ'da Kırsal Öğrencilere Eğitim Desteği

Tekirdağ'da Kırsal Öğrencilere Eğitim Desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında Tekirdağ'da kırsaldaki öğrencilere okul çantası, defter ve boya kalemleri dağıtıldı. Proje, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra tarımsal bilinçlenmeyi artırmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında Tekirdağ'da kırsaldaki öğrencilere okul çantası, defter, boya kalemleri ve tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın himayelerinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-IPARD Yönetim Otoritesi tarafından gerçekleştirilen "IPARD III Programı Tanıtımı İçin Tanıtım Materyallerinin Dağıtımı" projesi ile, Tekirdağ'da kırsalda yaşayan öğrencilerin eğitimine katkı sağlanırken, tarımsal bilinçlenmenin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderilen materyaller, muhtarlar aracılığıyla kırsaldaki öğrencilere ulaştırıldı. Dğıtılan materyallerin yalnızca öğrencilere yönelik eğitim desteği sağlamakla kalmayıp, çiftçilere yönelik IPARD hibeleri ve desteklerinin tanıtımında da önemli bir rol oynadığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
