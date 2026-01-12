Haberler

Polis ve çocuklardan kartopu keyfi

Polis ve çocuklardan kartopu keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışının ardından sahil alanında görev yapan polis ekipleri, çocuklarla birlikte kartopu oynadı. Ortaya çıkan renkli görüntüler, çevre halkının ilgisini çekti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen sahil alanında görev yapan polis ekipleri, çocuklarla birlikte kartopu oynayarak renkli görüntülere sahne oldu.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası sahil dolgu alanı ve çevresi tamamen karla kaplanırken, sabah saatlerinde sahile gelen çocuklar kartopu oynamaya başladı. Sahilde görev yapan polis ekipleri de çocukların neşesine kayıtsız kalmayarak kartopu oyununa eşlik etti.

Ortaya çıkan samimi görüntüler çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekerken, çocuklar polislerle birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Soğuk havaya rağmen sahilde yaşanan bu anlar kameralara yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti