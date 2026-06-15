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Tekirdağ'da jandarmanın kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu

Tekirdağ'da jandarmanın kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu
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Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına mevlit programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına mevlit programı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, mevlit ve ilahilerle şehitler yad edildi. Programda vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi.

Mevlit programının ardından jandarma personeli tarafından cami cemaati ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, jandarma personeli, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin gün boyunca çeşitli programlarla devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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