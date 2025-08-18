Tekirdağ'da Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'da Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı' kapsamında yürütülen aşılamalarla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor ve 7/24 saha çalışmaları ile hayvancılığa olan duyarlılığı artırıyor.

Tekirdağ genelinde "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürecin tüm aşamalarını yakından takip ederken veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenlerden oluşan ekipler 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor. Müdürlük, vatandaşlardan resmi makamların bilgilendirme ve yönlendirmelerine titizlikle uymalarını istedi.

Yetkililer, ülke hayvancılığına gösterilen duyarlılık ve iş birliği için tüm üreticilere ve vatandaşlara teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü

Camide akılalmaz olay! Cemaatle namaz kılan 2 polis ölümden döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı gün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.