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Tekirdağ'da Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri doğada sınava girdi

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Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Etnografya Müzesinin bahçesinde sınava girerek doğal güzellikleri ve tarihi yapıları çizdi.

Tekirdağ'da Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri doğada sınava girerek resim çizdi.

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Etnografya Müzesinin bahçesinde sınava girerek sınava girdi. Yaklaşık 45 dakikalık resim sınavında öğrenciler, müzenin bahçesindeki doğal güzellikleri ve tarihi yapıları çizerek ter döktü. Öğrencilerin resim sınavını dışarıda yapması renkli görüntülere sahne oldu.

Sınavdaki öğrencilerin gözetmen hocası Doktor Araştırma Görevlisi Tuncay Murat Atal yaptığı açıklamada, "Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Resim Bölümü öğrencileri ile birlikte 2 tane ders kapsamında bugün buradayız. Bunlardan bir tanesi perspektif dersi, 1. sınıflar alıyor. Aynı zamanda şu anda çizimler yapıyorlar dış mekanda. Aslında sadece Arkeoloji Müzesi dahil değil, Namık Kemal Müzesinden başlayan bir izlekte Rakoczi Müzesinde de son bulacak. Öğrencilerin tarihle, şehirle, dokuyla, arkeolojiyle, etnografyayla buluşmasını istediğimiz bir etkinlik bu" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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