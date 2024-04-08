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Tekirdağ'da Bayram Tatilinde Yoğun Trafik

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Tekirdağ'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollara düşen tatilciler, trafikte yoğunluğa sebep oldu.

Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ- İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için terbir alırken, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karayolundaki akıcı yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı Yeniçiftlik Tekirdağ İstanbul Güvenlik Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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