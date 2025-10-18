Haberler

Tekirdağ'da Başlı Boş Dolaşan Atlar Trafikte Tehlike Yarattı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Uzunköprü Caddesi'nde başıboş dolaşan atlar, sürücülerin ve yayaların trafikte zor anlar yaşamasına yol açtı. Vatandaşlar, bu durumun trafik güvenliğini tehdit ettiğini belirterek acil önlem alınması gerektiğini vurguladılar.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Uzunköprü Caddesi üzerinde başıboş dolaşan atlar, trafikte tehlike oluşturdu. Özellikle gündüz saatlerinde yaşanan olay, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı.

Uzunköprü Caddesi üzerinde bir anda ortaya çıkan atlar, yol ortasında bir süre gezindikten sonra park halindeki araçların arasında dolaşmaya devam etti. Sürücülerin trafikte ilerlemesini engelleyen atlar, trafik akışını durma noktasına getirdi.

İlçede yaşayan vatandaşlar, başıboş gezen atlara mutlaka önlem alınması gerektiğini belirterek, durumun trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirttiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
