Tekirdağ'da Balıkçılardan Gazze'ye Destek Gösterisi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosuna destek amacıyla Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açıldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı çok sayıda balıkçı teknesi, Marmara Denizi'nde Süleymanpaşa kıyısında Türk ve Filistin bayraklarıyla gösteri yaptı. Tekirdağ Yelken Kulübüne bağlı yelkenlerde de bayrakların dalgalandığı etkinlikte, kıyıdaki vatandaşlar ellerindeki bayraklarla denizdeki balıkçılara destek verdi. Denizdeki kalabalık ve sahildeki gösteriler drone ile havadan görüntülendi.

Grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, "Şu anda insanlığın ortak vicdanını harekete geçirip İspanya'dan hareket eden, 44 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu Sumud filosu bizim için bir umut oldu. 'Sumud' kararlılık dediler. Siyonist katillerin tehditlerine aldırmadan, sadece dertleri 'Gazze'de katliam var, bu katliamları durduralım' oldu" dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise yaptığı açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimiz için yola çıkan Sumud filosuna destek gösterisi yaptık. Allah Gazzeli kardeşlerimizin yanında olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ