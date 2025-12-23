Haberler

Tekirdağ'da perakende balık satış noktalarına sıkı denetim

Güncelleme:
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında perakende balık satış yerlerinde denetim yaptı. Ürünlerin tazeliği ve hijyen şartları incelendi, avlanması yasak türlerin satışına dikkat edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında il genelinde faaliyet gösteren perakende balık satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, balık tezgahlarında satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu mercek altına alındı. Denetimlerde ürünlerin tazeliği, tür ve boy yasaklarına uygunluğu, etiket ve fiyat bilgileri ile hijyen şartları detaylı şekilde incelendi. Ayrıca avlanması yasak olan türlerin satışa sunulup sunulmadığı da kontrol edildi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla bu denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurgularken, kurallara uymayan işletmeler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerekli idari işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Vatandaşların da şüpheli durumlarda ilgili birimlere bildirimde bulunmalarının denetim sürecine katkı sağladığı ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
