Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırma aşamasında.
Tekirdağ'da anız yangını korkuttu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını korkuttu.
Olay, Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde mezarlık yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde başlayan anız yangınını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, o muhitteki bir çiftliğe doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Jandarma güçleri ise olay mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.