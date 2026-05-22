Tekirdağ'da doğurganlık hızı düşüyor

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da 2025 yılında 11 bin 859 bebek doğdu. İlin toplam doğurganlık hızı 1,37 çocuk olarak açıklanırken, bu oranla Tekirdağ doğurganlık hızının en düşük olduğu 48'inci il oldu. Türkiye genelinde ise doğurganlık hızı 1,42 çocuk olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tekirdağ'da 2025 yılında 11 bin 859 bebek dünyaya gelirken, ilin toplam doğurganlık hızı 1,37 çocuk olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tekirdağ İli Doğum İstatistikleri" bültenine göre, 2025 yılında Tekirdağ'da canlı doğan bebek sayısı 11 bin 859 oldu. Doğan bebeklerin 6 bin 30'unu erkek, 5 bin 829'unu ise kız bebekler oluşturdu.

Türkiye genelinde ise 2025 yılında canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 olarak gerçekleşti. Doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu.

Tekirdağ'ın toplam doğurganlık hızı 2025 yılında 1,37 çocuk olarak kayıtlara geçti. Bu oranla Tekirdağ, doğurganlık hızının en düşük olduğu 48'inci il oldu. Türkiye genelinde toplam doğurganlık hızı ise 1,42 çocuk olarak açıklandı. Uzmanlar, nüfusun kendini yenileme seviyesi olarak kabul edilen 2,10'un altında kalınmasının dikkat çekici olduğuna işaret ediyor.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa olurken, onu 2,53 çocuk ile Şırnak ve 2,23 çocuk ile Mardin takip etti. En düşük doğurganlık hızına sahip il ise 1,09 çocuk ile Bartın oldu.

Tekirdağ'da kaba doğum hızı ise binde 9,9 olarak açıklandı. Türkiye genelinde kaba doğum hızı binde 10,4 olurken, Tekirdağ bu oranla Türkiye sıralamasında 53'üncü sırada yer aldı.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı da Tekirdağ'da 27,6 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,4 yaş ile Tunceli olurken, en düşük olduğu il ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa oldu. Tekirdağ ise bu alanda 29'uncu sırada yer aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
