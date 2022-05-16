Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Destek - Haberler

TEKİRDAĞ (ANKA) -

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hem ekonomik anlamda zor günler geçiren üreticilere destek olmak hem de Tekirdağ'da yetiştirilen ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla tarım ve hayvancılık alanındaki başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköylü çiftçilere domates fidesi dağıtımı düzenlendi.

Fide dağıtım etkinliğine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

"TEKİRDAĞ, TARIM AÇISINDAN SON DERECE VERİMLİ TOPRAKLARA SAHİP"

Fide dağıtım etkinliğinde bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tarımın bir ülkenin kalkınmasına çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Tekirdağ, tarım açısından son derece verimli topraklara sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli gerçekten hareketle kurulduğumuz günden bu yana üreticilerimize destek olmak amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da kırsal kalkınma odaklı projelerimizi il genelinde sürdürmeye devam edeceğiz. Yaptığımız fide dağıtımının tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

TOPLAMDA 125.710 ADET DOMATES FİDESİ DAĞITIMI YAPILDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy, Malkara ve Çorlu Ziraat Odaları ile imzalanan protokol kapsamında uygulanan proje ile 2022 yılında Malkara ilçesine 24.260 Çorlu ilçesine 30.000 ve Şarköy ilçesine 71.450 adet olmak üzere toplamda 125.710 adet domates fidesi dağıtımı yapıldı.