TEİAŞ ve Havaalanı Müdürleri'nden Kaymakam Dertlioğlu'na Ziyaret

Ağrı TEİAŞ İşletme Müdürü Maruf Varol ile Ağrı Havaalanı Müdürü Ferdal Durmuş, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Misafirler, Kaymakam Dertlioğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, kurumları adına her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Kaymakam Burak Dertlioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon, ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi dilek temennileri ile sona erdi. - AĞRI