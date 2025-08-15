TEİAŞ ve Havaalanı Müdürleri'nden Kaymakam Dertlioğlu'na Ziyaret

TEİAŞ ve Havaalanı Müdürleri'nden Kaymakam Dertlioğlu'na Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı TEİAŞ İşletme Müdürü Maruf Varol ve Ağrı Havaalanı Müdürü Ferdal Durmuş, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, ilçenin durumu ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ağrı TEİAŞ İşletme Müdürü Maruf Varol ile Ağrı Havaalanı Müdürü Ferdal Durmuş, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Misafirler, Kaymakam Dertlioğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, kurumları adına her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Kaymakam Burak Dertlioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon, ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi dilek temennileri ile sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.