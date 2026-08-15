HGS İhlal Geçişlerinde Bildirimsiz İcra Mağduriyeti

Hızlı Geçiş Sistemi'ni kullanarak otoyol ve köprülerden geçiş yaparken ücret tahsili herhangi bir nedenle gerçekleşmeyen sürücüler, işletmeci şirketler tarafından bildirim yapılmadan icra takibine alınmaları nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Hızlı Geçiş Sistemi'ni (HGS) kullanarak otoyol ve köprülerden geçiş yapan sürücülerden, HGS bakiyesinin yetersiz olması, sistemin banka ile irtibat kuramaması, işletmecinin sisteminin çalışmaması gibi birçok sebeple zaman zaman ücret tahsili yapılamıyor. Bu şekildeki geçişler otoyol işletmecisi şirketler tarafından 'ihlalli geçiş' kapsamına alınarak sürücülere HGS ücretinin yanında cezai işlem uygulanıyor. Ancak bu konuyla ilgili tebligat veya SMS gibi yollarla bildirimde bulunulmaması sonucu binlerce sürücü mağdur oluyor. Bildirim yapılmadan icraya verilen ve konudan bu aşamada haberdar olan sürücüler, uygulamaya tepki gösteriyor.

Bildirimde bulunulmayan sürücülere HGS ücretinin yanı sıra avukatlık ücreti, icra masrafları ve cezalar da yansıtılıyor. Şirket yetkilileri tebligat veya SMS yoluyla bildirim yapma zorunluluklarının olmadığını belirtirken "e-devlet üzerinden ihlalli geçiş ikazı yapıldı" denilse de vatandaşlar bu ikazın kendilerine ulaşmadığını söylüyor. Avukatlık bürolarının mesajıyla durumdan haberdar olan ve katlanmış cezayla karşı karşıya kalan sürücüler, kendilerine tebligat iletilmeden icraya verilmelerinin hukuka aykırı olduğunu söyleyerek bu konuya ilişkin çalışma yapmasını ve mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı