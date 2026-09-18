'TCG Işın' gemisi İstanbul’da

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Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemisini arama çalışmalarına katılan TCG Işın (A583), görevini tamamlayarak İstanbul'daki ana üssüne döndü.

30 Ağustos'ta Kıbrıs Girne Limanı çıkışında alabora olarak batan "Filo Jet" isimli gemi faciasındaki kayıpları arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın (A583) gemisi çalışmalarını tamamladı. Görevini başarıyla noktalayan arama kurtarma gemisi, İstanbul Beykoz Umuryeri'nde bulunan ana üssüne geri dönüş yaptı. Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin ise TCG Alemdar (A582) ile ROV teknolojisiyle derin sularda çalışma imkanına sahip "Optimus Prime" isimli gemilerle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı