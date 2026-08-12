TBMM Tatile Girdi, 1 Ekim'de Toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre Meclis, 10 Ağustos Pazartesi gününden 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girecek. Karar ise 10 Ağustos tarihli Genel Kurul'un 125'inci birleşiminde alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı