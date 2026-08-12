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TBMM Tatile Girdi, 1 Ekim'de Toplanacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre Meclis, 10 Ağustos Pazartesi gününden 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girecek. Karar ise 10 Ağustos tarihli Genel Kurul'un 125'inci birleşiminde alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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