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Tazelenme Üniversitesi Öğrencilerinden Fotoğraf Etkinliği

Tazelenme Üniversitesi Öğrencilerinden Fotoğraf Etkinliği
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, gönüllü fotoğraf eğitmeni Ali Emre Çetiner'in rehberliğinde Atatürk Kordonu ve çevresinde fotoğraf çekme etkinliği düzenledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Atatürk Kordonu ve çevrede fotoğraf çekme etkinliği gerçekleştirdi.

Gönüllü Fotoğraf Eğitmeni Ali Emre Çetiner'in rehberliğinde ilk yarı süresince alınan teorik eğitimlerin uygulaması amacıyla Atatürk Kordonu ve günlük ormanı çevresinde fotoğraf çekme etkinliği düzenlendi. Tazelenme Üniversitesi ara tatilde olması nedeniyle Köyceğiz Kampüsü öğrencileri Öğretmen Evi'nde buluşarak etkinliği başlattı. Güneşli güzel havanın sunduğu fırsatı değerlendiren öğrenciler bol bol fotoğraf çektiler. Öğrenciler çektikleri fotoğrafları Fotoğraf Eğitmeni Çetiner'e göstererek eksik ve hatalarını görme fırsatı buldular. En kısa zamanda etkinliğin Köyceğiz'in farklı bir çevresinde düzenlenmesi kararı alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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