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Tavşanlı'da Orman Kaçakçılığına Karşı Kontroller Artırıldı

Tavşanlı'da Orman Kaçakçılığına Karşı Kontroller Artırıldı
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Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ekipleri ile birlikte orman emvali taşıyan araçların kontrolünü gerçekleştirdi. Ormanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan bu kontrollerin devam edeceği bildirildi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Şefliğince Tavşanlı-Bursa yolunda jandarma ekipleri ile birlikte orman emvali taşıyan araçların kontrol edildiği bildirildi.

Ormanların korunması ve orman kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Şefliğince Tavşanlı-Bursa yolunda jandarma ekipleri ile beraber Orman Emvali taşıyan araçlar kontrol edildi. Kontrollere Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM) Şube Müdürü G. Volkan Andıc, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu da katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, mobil kontrollerin tüm işletme müdürlüklerinde devam ettiğini açıkladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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