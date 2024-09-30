Tavşanlı'da Orman Kaçakçılığına Karşı Kontroller Artırıldı

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Şefliğince Tavşanlı-Bursa yolunda jandarma ekipleri ile birlikte orman emvali taşıyan araçların kontrol edildiği bildirildi.

Ormanların korunması ve orman kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Şefliğince Tavşanlı-Bursa yolunda jandarma ekipleri ile beraber Orman Emvali taşıyan araçlar kontrol edildi. Kontrollere Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM) Şube Müdürü G. Volkan Andıc, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu da katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, mobil kontrollerin tüm işletme müdürlüklerinde devam ettiğini açıkladı. - KÜTAHYA