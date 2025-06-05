Tavşanlı'da Görkemli Düğün: Motorlu Testere ile Nostaljik Giriş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve motorlu testere tamiri işiyle uğraşan Osman Nuri Özata, hayatının en mutlu gününü görkemli bir düğünle taçlandırdı. Renkli ve sıra dışı detaylarla dikkat çeken düğün, hem çiftin yakınları hem de davetliler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Düğün, gelin ve damadın salona nostaljik bir paytonla gelmesiyle başladı. Bu özel giriş, adeta masal gibi bir atmosfer oluşturdu. Geçtiğimiz yılki nişan törenlerinde motorlu testere ile pasta keserek dikkatleri üzerine çeken çift, düğünlerinde de fark oluşturan aynı detaylara imza attı. Düğün salonunun iki katını kiralayarak kalabalık bir davetli grubunu ağırlayan Özata çifti, misafirlerine unutulmaz bir ziyafet sundu. Davetliler, hem organizasyonun şıklığını hem de çiftin farklılığını takdirle karşıladı.

Damat babası Bülent Özata, törende yaptığı kısa konuşmada, "Bir oğlum var ve ona da en güzel düğünü gerçekleştirmek istedim" diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

Gelin ve damadın gözlerinden okunan mutluluk, düğün boyunca salona yansıdı. Farklı detayları ve özenli hazırlığıyla dikkat çeken bu özel gün, Tavşanlı'da uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir düğün olarak anılacak. - KÜTAHYA