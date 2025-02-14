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Tavşanlı'da Genç, Nişanlısına Solmayacak Gül Yaptı

Tavşanlı'da Genç, Nişanlısına Solmayacak Gül Yaptı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Osman Nuri Özata nişanlısı Emine için Sevgililer Günü'nde solmayacak gül yaparak ona özel bir hediye hazırladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir genç nişanlısına solmayacak gül yaptı.

Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde kesim motoru tamiri iş yeri bulunan Osman Nuri Özata, nişanlısı Emine için Sevgililer Günü'ne özel solmayacak gül yaptı. Osman Nuri Özata kendi elleriyle yaptığı gül için, "Nişanlıma 14 Şubat hediyesi olarak solmaz, yaşlanmaz, bozulmaz bir gül yapmak istedim. O da çok güzel oldu. Kendi el emeğim göz nurum. Demirden, ahşaptan, isimleri ve her şeyi kendim yaptım. Canlı çiçek almayı seviyorum. Ancak onlar bir müddet sonra soluyor ama bu solmayacak" diyerek nişanlısının da beğeneceğini umduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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