Tavşanlı'da 'Fıtratın Korunması ve Aile' Konferansı Düzenlendi

Tavşanlı'da işaret diliyle anlatılan "Fıtratın Korunması ve Aile" konulu konferansı

Evliliklerinde 41 yılı tamamlamış 3 çifte hediye takdim edildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Fıtratın Korunması ve Aile" başlığında konferans düzenlendi. Tavşanlı Kültür Sarayı'nda düzenlenen konferansta Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Tavşanlılı vatandaşlara aile olma konusunda önemli mesajlar aktardı.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Havva Gümüş, ilgili birim amirleri, vatandaşlar ve gençlerin katıldığı konferans İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Kur'an Tilavetinin ardından Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan açılış konuşmasını yaptı.

Kütahya Müftüsü İrfan Açık, 30 dakika süren sunumunda teknolojik gelişmelere değindi, Türk milletinin sistemli bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti. İrfan Açık, "Ülkemizde özellikle genç çiftleri zehirleyecek, aile bağlarını zayıflatacak çok unsur var. Telefon, tablet, televizyon programları. İnanın karşımızda ki güçler sistemli ve bilinçli yaptıkları bu eylemlerinde çok güçlü çalışıyorlar. Bize düşen görev her zaman uyanık olmak ve ailemizi korumaktır. İnsan aile ile tamamlanır. Peygamber efendimizin rehberliğinde ailelerimizi yüceltmeliyiz. Rabbim bize emanet ettiği fıtratımızı korusun. Vakit anne, baba ve eşimize sımsıkı sarılma vaktidir" ifadelerini kullandı.

Konferans boyunca işitme engelliler için işaret dili ile anlatım da yapıldı.

Tavşanlı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, evliliklerinde 41 yılı tamamlamış personele hediye takdimiyle sona erdi.