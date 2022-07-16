Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu arttı Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüş yapan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu. Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüş yapan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu. Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna sebep oldu. Bayram tatilini farklı şehirlerde geçirenlerin dönüş yolcuğu sürüyor. D-200 karayolunda yaşanan yoğunluk "dron" ile havadan görüntülendi. Karayolundaki bazı kavşaklar beton bariyerlerle kapatılırken ulaşımın aksamaması içinde trafik ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. (Hasan Ay/İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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