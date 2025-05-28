Tartışma Sonrası Öfkeli Şahıs, Üzerine Otomobil Sürdü: 2 Yaralı

Sokakta tartıştığı kişilerin üstüne otomobili sürdü: İki kişinin savrulduğu anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde yaşanan dehşet verici olay "bu kadarına da pes" dedirtti. Sokak ortasında tartıştığı kişilerin üzerine otomobil süren ve yaralanmalarına sebep olan şüpheli, gaza basıp olay yerinden kaçtı. Otomobil ile 3 kişiye çarpıp kaçan şüphelinin görüntüleri işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 04.00 sıralarında Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D,M.Y. ve C.Y. isimli üç arkadaş gece sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir şahısla sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracına binen şüpheli, sokağa geri dönerek üç arkadaşın üzerine hızla otomobil sürdü. Şüpheli, otomobil ile 3 arkadaşa çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 arkadaşın üzerine otomobil süren ve ardından hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı. Şüpheli şahıs Emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.