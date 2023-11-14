Tarsus Belediyesi'nden 10 Modern Kreşle 450 Öğrenciye Donanımlı Eğitim

Tarsus Belediyesi, çocukların kapsamlı, nitelikli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabildiği kreşler açarak eğitime desteğini sürdürüyor. Tarsus Belediyesi tarafından açılan 10 kreşte toplam 450 öğrenci eğitim veriyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Temiz, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak en iyi kreş eğitimini veriyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi, çocukların kapsamlı, nitelikli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabildiği kreşler açarak eğitime desteğini sürdürüyor. Tarsus Belediyesi tarafından açılan 10 kreşte toplam 450 öğrenci eğitim veriyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Temiz, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak en iyi kreş eğitimini veriyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi tarafından kentte yaşayan ailelerin çocuklarını rahatlıkla gönderebileceği, modern donanımlara sahip kreşlerin sayısı her geçen gün artırılıyor. Kreşlerde, hijyenik ve güvenli bir ortamın sağlanması için gerekli önlemler alınıyor. Çocuklar, oyun ve öğrenme aktiviteleriyle birlikte sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Tarsus Belediyesi'nin Tozkoparan Mahallesi, Yarbay Şemsettin Mahallesi, Şahin Mahallesi, Yeşil Mahallesi, Belediye Tesisleri, Ergenekon Mahallesi, Yenice Mahallesi, Fatih Mahallesi, Akşemsettin ve Şehitler Tepesi Mahallelerinde toplam 10 kreşi bulunuyor.

"BU YAPTIĞIMIZ 10 KREŞ ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kreşlerin büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için uygun eğitim ortamları oluşturuyoruz. Bu yaptığımız 10 kreş önemli bir adımdır" dedi.