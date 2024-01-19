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Tarsus Belediyesi Kamberhöyüğü Mahallesi'nde yeni bir köy kreşi açtı

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Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı köy kreşleri ile çocuklara erken yaşlarda eğitim imkanı sağlıyor.

Kırsal mahallelerde başlattığı köy kreşleri ile çocuklara daha erken yaşlarda eğitim olanağı sağlayan Tarsus Belediyesi, son olarak Kamberhöyüğü Mahallesi'nde faaliyete başlayan kreş ile okul öncesi eğitim ağını genişletiyor.

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ailelerin, özellikle tarım sektöründe çalışan kadınların çocukları için büyük bir ihtiyaç olan köy kreşlerini hizmete dahil edilmesiyle birlikte, çocuklara sadece eğitim değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal destek sunmayı amaçlıyor. Bu hedef  doğrultusunda Kamberhöyüğü Köyü'nde Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, Mahalle Muhtarı Ulvi Çağlayan, aileler ve çocuklarla bir araya gelinen etkinlikte, köy kreşinin işleyişi hakkında bilgilendirme yapılırken çocukların erken yaşta eğitime katılımın önemi anlatıldı.

Çocukların eğitimine daha erken yaşlarda başlanmasını sağlamak, kırsal mahallelerde yaşayan 36-60 ay arası çocukları kent merkezindeki kreşlerde eğitim gören yaşıtlarıyla aynı seviyeye getirmek amacıyla hayata geçirilen köy kreşlerinin sayılarının artırılması hedefleniyor.

"AİLE DANIŞMANLARI VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DA ÇOCUKLARA DESTEK OLACAK"

Köy kreşlerine devam eden çocuklar, sadece öğrenim görmekle kalmayacak, aynı zamanda Aile Danışmanları ve Sosyal Hizmetler Uzmanları tarafından desteklenerek aileleriyle birlikte bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilecek. Aile danışmanları, ailelere çocukların psikolojik gelişim süreçleri ve eğitimle ilgili önemli bilgiler sunacak, böylece çocukların daha sağlıklı bir ortamda büyümelerine katkı sağlanacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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