Tarımsal Kredilerde Sübvansiyon Oranlarının Düşürülmesi Kararı Geri Alındı

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, hazine destekli sübvansiyonlu tarımsal kredilerde sübvansiyon oranlarının düşürülmesine yönelik kararın geri çekilmesini memnuniyetle karşıladı ve bu değişikliğin üreticilerin haklı taleplerinin dikkate alındığını gösterdiğini belirtti.

Hazine destekli tarımsal kredilerde sübvansiyon oranlarının düşürülmesine ilişkin kararın geri çekilmesine ilişkin açıklama yapan Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Alınan kararın kısa sürede iptal edilmesi, üreticilerimizin sahadan yükselen ortak sesinin ve haklı taleplerinin dikkate alındığını göstermektedir" dedi.

Hazine destekli sübvansiyonlu tarımsal kredilerde çiftçilerin faiz yükünü artıran 24 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı, sektörün yoğun tepkileri üzerine iptal edildi. Söz konusu kararla, 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak kredilerdeki sübvansiyon oranları yaklaşık yüzde 50 oranında düşürülmüş, 2024'ten bu yana değişmeyen kredi üst limitleri ise korunmuştu. Ancak, üreticilerden ve sektör paydaşlarından gelen güçlü tepkiler sonucunda, 30 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla faiz indirimi oranları yeniden eski seviyelerine çekildi.

Hazine destekli tarımsal kredilerde sübvansiyon oranlarının düşürülmesine ilişkin 24 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın geri çekilmesine dair değerlendirmelerde bulunan Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, "Hazine destekli tarımsal kredilerde sübvansiyon oranlarının düşürülmesi, üreticilerimizin finansmana erişiminde ciddi endişelere yol açmıştı. Kararın geri çekilmesi, sahadan yükselen ortak sesin ve üreticilerin haklı taleplerinin dikkate alındığını göstermektedir" diye konuştu.

"Sahadan gelen geri bildirimler çok önemli"

Pamuk başta olmak üzere stratejik öneme sahip tarımsal ürünlerde üretimin sürdürülebilirliğinin uygun finansman şartlarına doğrudan bağlı olduğuna dikkat çeken Çondur, "Artan üretim maliyetleri karşısında faiz sübvansiyonlarının korunması, hem üretim planlamasının devamlılığı hem de üreticinin rekabet gücünün korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu süreç, tarımsal politikalarda sahadan gelen geri bildirimlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Ulusal Pamuk Konseyi olarak üreticilerin emeğini ve alın terini koruyacak, finansman yükünü hafifletecek ve pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyecek politikaların hayata geçirilmesi yönünde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Çondur, "Üretim gücümüzü korumak ve tarımsal kalkınmayı sürdürülebilir kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur" şeklinde konuştu. - AYDIN

