İsmail Yüksek'ten imza isyanı: Ben anlamıyorum

A Milli Takım'ın kampında renkli anlar yaşandı. Milli futbolcu İsmail Yüksek, taraftarların isteğini geri çevirmeyerek kendisine uzatılan futbol topunu imzaladı.

"BU İŞ NEREDEN ÇIKTI?"

İmza attığı sırada esprili bir çıkış yapan İsmail Yüksek, "Ya bu topa imza atma işi nereden çıktı ben anlamıyorum" ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun sözleri çevresindekileri güldürdü.

TARAFTARI KIRMADI

Yoğun ilgi gören İsmail Yüksek, yaptığı yorumun ardından taraftarların isteklerini yerine getirmeye devam etti. Başarılı orta saha oyuncusunun samimi tavırları dikkat çekti.

KAMPIN NEŞELİ ANLARINDAN BİRİ

A Milli Takım'ın Dünya Kupası hazırlık kampında yaşanan bu anlar, futbolcular ile taraftarlar arasındaki sıcak diyaloğu da gözler önüne serdi. İsmail Yüksek'in esprili sözleri kampın en eğlenceli anlarından biri olarak öne çıktı.