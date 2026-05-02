Tarımsal alanda hizmet veren kooperatiflerin faaliyetleri değerlendirildi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri Saraydüzü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile İsmail Köy Sulama Kooperatifi genel kurullarına bakanlığı temsilen katıldı. Toplantılarda kooperatiflerin faaliyetleri ve sürdürülebilir üretim süreçleri ele alınarak, kurumsal işleyişin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel kurulların ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan genel kurul süreçlerinin, kırsal kalkınma hedeflerimize katkı sunarak üreticilerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmanın daha da güçlenmesine zemin hazırlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

