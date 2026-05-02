Tarımsal alanda hizmet veren kooperatiflerin faaliyetleri değerlendirildi

Afyonkarahisar'da tarımsal alanda hizmet veren kooperatiflerin faaliyetleri ve sürdürülebilir üretim süreçleri ele alınarak, kurumsal işleyişin geliştirilmesine yönelik değerlendirme yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri Saraydüzü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile İsmail Köy Sulama Kooperatifi genel kurullarına bakanlığı temsilen katıldı. Toplantılarda kooperatiflerin faaliyetleri ve sürdürülebilir üretim süreçleri ele alınarak, kurumsal işleyişin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel kurulların ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan genel kurul süreçlerinin, kırsal kalkınma hedeflerimize katkı sunarak üreticilerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmanın daha da güçlenmesine zemin hazırlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü