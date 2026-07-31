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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 9 ildeki yurttaşlara uyarı: Açık alanda ateş yakmayın

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 9 ildeki yurttaşlara uyarı: Açık alanda ateş yakmayın
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın riski bulunan dokuz ildeki yurttaşlara gönderdiği uyarı mesajında, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılmasını istedi.

(MUĞLA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı, yangın riski bulunan dokuz ildeki yurttaşlara gönderdiği uyarı mesajında, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılmasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını riski bulunan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'da sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi.

Gönderilen uyarı mesajında, "Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: ANKA
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