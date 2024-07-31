Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Eskişehir Valisi'ni ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Gümen'i ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR