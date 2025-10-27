Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'in annesi Şengül Özkan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'in Burdur Devlet Hastanesi'nde ayağındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören annesi Şengül Özkan (74), dün kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Özkan, bugün Düğer Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. - BURDUR