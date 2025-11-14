Haberler

Tarım Orman Bakanlığından Hırvatistan'da düşen OGM uçağıyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait uçağın düşmesi sonucu pilotun şehit olduğu kazada uçuşun hava durumu bilgisi teyit edildikten sonra planlandığını ancak iniş öncesi hava şartlarının kötüleştiğini bildirerek, bulut üzerinden alçalma tekniği uygulayan uçaklardan biri...

Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait uçağın düşmesi sonucu pilotun şehit olduğu kazada uçuşun hava durumu bilgisi teyit edildikten sonra planlandığını ancak iniş öncesi hava şartlarının kötüleştiğini bildirerek, bulut üzerinden alçalma tekniği uygulayan uçaklardan biri buluttan çıkarken, diğerinin düştüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvıstan'ın Senj bölgesi yakınlarında düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğu Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu uçak ABD Airtractor firması tarafından 2023 yılında üretilmiş olup, tek pilotlu amfibi özellikte yangın söndürme uçağıdır. Deniz, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarından 3 ton suyu alıp atma kapasitesine sahiptir. Uçak 20 adet küçük amfibi uçak satın alma projesi kapsamında 2023 yılı Mayıs ayında Orman Genel Müdürlüğü envanterine giren ilk uçaklardan olup, benzer tipteki uçaklardan şu ana kadar 12 adedi envantere alınmıştır. Uçak mühendislik olarak tek pilotlu görev uçağı şeklinde tasarlanmış olup, sadece eğitim versiyonları için 2 kişilik modelleri mevcuttur. Envanterimizdeki 12 adet uçağın 5 adedi çift kişilik eğitim versiyonudur. Uçak için uygulanması gereken özel bir bakım prosedürünün uygulanması maksadıyla üretici firma tarafından yapılan yönlendirme ve planlama sonucunda seçilmiş bir noktadır. Yetkili bakım merkezi olarak ülkemize en yakın noktada olması da tercih sebebi olmuştur. 1 Mayıs 2025 tarihinden 12 Kasım 2025 tarihine kadar Çanakkale'de yangın görevinde bulunan uçağımız, yangın sezonunun bitimini müteakip gelecek söz konusu bakım prosedürünün yapılması için Hırvatistan'a intikal etmiştir" denildi.

"Bir uçağımız buluttan çıkarken, diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir"

Açıklamada kazaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Olay 13 Kasım 2025 tarihinde TSİ ile 18.25'te gerçekleşmiştir. Zagreb Havaalanı'na girmek için Rijeka Havaalanı'ndan kalkan 2 adet uçağımız, Zagreb Havaalanı'na 10 km mesafede meteorolojik şartlar sebebiyle iniş yapamamış ve kalkış yaptığı Rijeka meydanına tekrar dönüşe geçmiştir. Rijeka Havaalanı yakınlarında iniş için alçalmak üzere 5 bin feet irtifada buluta girmek zorunda kalmışlardır. 1 uçağımız buluttan çıkmış ancak diğeri ile irtibat kesilmiştir."

Uçağın olumsuz hava şartlarına rağmen havalanmasıyla ilgili de açıklamada, "Kalkış planlamasında pilotlar uçuş rotası ve varış noktasındaki uçuş şartlarını incelemiş, uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca varış noktası olan Zagreb Havaalanı ile görüşülerek, hava durumu bilgisi teyid edilmiştir. Bunun üzerine uçuşa karar verilmiş ancak varış havaalanına yaklaşıldığında görüş şartlarının beklenmedik şekilde kötüleştiği ve kuleden iniş için uygun şartların olmadığı bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine tekrar kalkış meydanına dönülmek zorunda kalınmıştır. Geçen süre zarfında hava şartları daha da kötüleşmiş, dönüş için seçilen havaalanı üzeri de bulutla kaplı olduğu için bulut üzerinden alçalma tekniği uygulanmıştır. Bir uçağımız buluttan çıkarken, diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
