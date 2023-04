Tarihi sokaklar yepyeni bir görünüme kavuşacak

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçelerindeki tarihi sokakların yepyeni bir görünüme kavuşacağını söyleyerek, "Tarihi evlerin dış cephelerinde avlularında ve bahçelerinde tarihi dokuya uygun olarak restore çalışmaları başlattık" dedi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarihi evlerin restorasyon çalışmalarına başlarken, bu çalışmalarda tarihi ve kültürel turizm potansiyelinin ortaya çıkması amaçlanıyor. Bu doğrultuda ilk etap çalışmalar sona ererken, 2'inci etapta sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlanıldı. Bu çalışmalar sayesinde Gölpazarı sokakları yenilenerek turizme açık hale getirileceği anlatan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Bu çalışmalarımız ile tarihi sokaklarımız yepyeni bir görünüme kavuşacak, ilçeye turistlerin gelmesini sağlayacak. Gölpazarı artık canlanmaya başladı, sokaklar güzelleşmeye başladı. Gölpazarı'mıza ilgi her geçen gün arttıkça, her türlü değeri de kazanacak. Yapılan çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK