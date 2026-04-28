Tarihi Kurşunlu Han için ihaleye çıkılacak

Kastamonu'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tahliye edilen Tarihi Kurşunlu Han'ın yeniden kiralanması için ihaleye çıkılacak.

Kastamonu'da Nasrullah Meydanında otel olarak hizmet veren Tarihi Kurşunlu Han, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde sözleşme süresinin dolması ve sözleşme şartlarına uyulmaması sebebiyle tahliye edildi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hanın yeniden kiralanması için ihaleye çıkılacağı belirtildi. Açıklamada, Kurşunlu Han'ın ihalesiyle ilgili şartname, teknik şartlar ve detaylı bilgilerin Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisi'nden ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi temin edilebileceği belirtildi.

İhalenin 13 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda açık ihale usulüyle yapılacağı belirtildi. - KASTAMONU

