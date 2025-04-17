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Tandır Ateşinden Sıçrayan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu

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Siirt'te bir binanın çatı katında yakılan tandır ateşinden sıçrayan kıvılcımlar, yanındaki tekstil atölyesinde yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

SİİRT - Siirt'te 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay merkez Barış Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Binanın çatı katında ekmek pişirmek amacıyla tandırda kadınların yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar, binanın bitişiğinde bulunan tekstil atölyesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, tekstil atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Yerel
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