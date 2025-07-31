Talas'ta Yaz Akşamları Etkinlikleri Başlıyor

Talas'ta yaz akşamları çeşitli etkinliklerle canlanacak. Başta Talas Millet Bahçesi olmak üzere ilçenin farklı noktalarında düzenlenecek mini konser ve sinema gösterimleri sosyal hayata renk katacak.

Açıldığı günden beri büyük ilgi gören ve her akşam adeta dolup taşan Talas Millet Bahçesi; çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede 1 Ağustos Cuma akşamı Grup Şantiye üyelerinden oluşan bir topluluk, alanı dolduranlara keyifli bir akşam yaşatacak. Sevilen şarkı ve türkülerin seslendirileceği konser saat 20.30'da başlayacak. Talas Millet Bahçesi'nde belli aralıklarla devam edecek olan konserin yanı sıra açık hava sinema gösterimleri de gerçekleştirilecek. Sinema tarihine damga vurmuş yerli ve yabancı filmlerin gösterileceği ilk program 9 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.

Öte yandan Yaz Akşamları Sinema Gösterimleri, Talas'ın kırsal mahallelerinde de devam edecek. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyal hayatına canlılık getirecek programların ilki 4 Ağustos Pazartesi günü Çatakdere'de gerçekleştirilecek. Çarşamba günü ise Yamaçlı, sinema şenliğine ev sahipliği yapacak. Her iki program da saat 20.30'da başlayacak. - KAYSERİ