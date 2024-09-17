Taksim Meydanı'nda Bebek Arabasında Gezdirilen Köpek İlgi Odağı Oldu

İstanbul Taksim Meydanı'nda bir kadın, köpeğini bebek arabasında gezdirince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bebek arabasında taşınan köpek, meydandakilerin ilgi odağı oldu.

Taksim Meydanı'nda bebek arabasında gezdirilen sevimli köpek ilgiyle karşılandı. Üzerine giydirilen giysiyle bebek arabasında renkli görüntüler oluşturan köpeği görenler, cep telefon kamerayla o anları görüntüledi. Bir vatandaş ise köpeğini bebek arasındaki sevimli köpeğin yanına getirerek küçük bir oyun alanı oluşturdu. Çocuklar ise bebek arabasındaki köpeği sevmeden duramadı. Köpeğin zaman zaman havlamasının ise bir çocuğu korkuttuğu görüldü. - İSTANBUL