Üye Girişi
Haberler

Taksim Meydanı'nda Bebek Arabasında Gezdirilen Köpek İlgi Odağı Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Taksim Meydanı'nda bir kadın, köpeğini bebek arabasında gezdirince eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Sevimli köpek, meydana gelenlerin dikkatini çekti ve birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul Taksim Meydanı'nda bir kadın, köpeğini bebek arabasında gezdirince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bebek arabasında taşınan köpek, meydandakilerin ilgi odağı oldu.

Taksim Meydanı'nda bebek arabasında gezdirilen sevimli köpek ilgiyle karşılandı. Üzerine giydirilen giysiyle bebek arabasında renkli görüntüler oluşturan köpeği görenler, cep telefon kamerayla o anları görüntüledi. Bir vatandaş ise köpeğini bebek arasındaki sevimli köpeğin yanına getirerek küçük bir oyun alanı oluşturdu. Çocuklar ise bebek arabasındaki köpeği sevmeden duramadı. Köpeğin zaman zaman havlamasının ise bir çocuğu korkuttuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Taksim Meydanı Yerel Haberler istanbul Magazin Yerel Yaşam Bebek

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
title